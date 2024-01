La Roma è scesa in campo all’Olimpico per l’anticipo che apre la giornata contro l’Hellas Verona. I tifosi giallorossi hanno fischiato il difensore Chris Smalling quando è stato inquadrato dai maxischermi nel pre-partita. L’inglese è sempre più in rotta di collisione con l’ambiente giallorosso, con il giocatore inglese che non scende in campo dallo scorso settembre.

Foto: Instagram AS Roma