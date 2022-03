Smalling: “Concentrazione e nessuna scusa, testa al Vitesse. Al derby penseremo da domani”

Intervistato da Sky Sport poco prima della gara contro il Vitesse, valevole per il ritorno degli ottavi di Conference League, in cui si ripartirà dallo 0-1 per i giallorossi maturato all’andata, il difensore dei capitolini Chris Smalling ha detto la sua sull’incontro: “Oggi giocheremo su un ottimo terreno di gioco e con il sostegno dei tifosi, non possiamo cercare nessuna scusa. Dobbiamo essere concentrati dal primo minuto nonostante siamo in vantaggio”.

Sulla partita con la Lazio, in programma domenica: “Il nostro focus dev’essere solo sulla partita con il Vitesse, ai biancocelesti penseremo da domani”.

Foto: Instagram Roma