Smalling alla Roma: ecco cosa è successo prima delle 20. Friedkin aspetta l’ok della Figc

Chris Smalling alla Roma: un tormentone incredibile, con un epilogo ancora da scrivere. I giallorossi avevano deciso di accettare la famosa richiesta del Manchester United da 15 milioni più 5 di bonus per il difensore inglese. Ma ha fatto tutto negli ultimi minuti, prima delle 20, dimenticando di compilare il documento chiamato “indice di liquidità”, passaggio decisivo e obbligatorio per rendere valida l’operazione. La Lega ha dovuto prenderne atto e non ha potuto ufficializzare l’operazione.

Nei minuti successivi alle 20, Friedkin ha contattato gli uffici della Lega e poi i dirigenti della Figc, chiedendo il placet per ufficializzare l’affare. Precisiamo: per i trasferimenti internazionali, l’ultima parola è della Federazione, ma proprio per questo bisogna capire se sul famoso indice di liquidità possano esserci dei margini per non far saltare l’arrivo di Smalling. I contratti sono validi soltanto nel caso in cui vengano rispettati tutti i passaggi obbligatori. Vedremo gli sviluppi in base all’intervento di Friedkin, che si è subito mobilitato e ha fiducia di chiudere l’operazione. Di sicuro il club si è mostrato impreparato, almeno sulla tempistica: decidere all’ultimo momento di perfezionare un affare in piedi da tre mesi è un’aggravate.

A titolo di cronaca, l’entourage di Smalling si dice fiducioso e conferma che domani il difensore sarà a Trigoria per allenarsi. Aspettiamo l’ultima decisione della Figc.

Foto: Twitter Roma