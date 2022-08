Smalling abbatte una bella Cremonese: finisce 1-0 all’Olimpico

Termina 1-0 all’Olimpico tra Roma e Cremonese, a decidere la gara è l’incornata vincente di Chris Smalling. Parte forte la squadra di Mourinho, ma il muro sorretto da Radu e compagni riesce a contenere la forza offensiva dei giallorossi. Ma non è solo una gara di pura difesa per la squadra di Alvini, anzi. Ad inizio ripresa i grigiorossi sono andati a un passo dal gol del vantaggio con Dessers che lavorando molto bene con il corpo in area di rigore, riesce a liberarsi e calciare un autentico bolide che si è stampato sulla traversa. Pochi minuti dopo è stato il turno di El Shaarawy di colpire la traversa: sponda di Abraham e grande parata di Radu che devia il pallone sopra sul sostegno superiore della porta. Il gol vittoria è arrivato al minuto ’65 con l’incornata vincente di Smalling sul calcio d’angolo perfettamente battuto da Lorenzo Pellegrini. Nonostante lo svantaggio, la Cremonese ci crede e sfiora il pareggio con Pickel che con un gran tiro da fuori sfiora il palo. Termina così 1-0 all’Olimpico.

Foto: Instagram Roma