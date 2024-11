Slovan Bratislava-Milan, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali del match di Champions League Slovav Bratislava-Milan. Ci sono Okafor e Abraham dal primo minuto, opportunità anche per Chukwueze. In difesa Fonseca opta per Calabria, Pavlovic, Tomori e il solito Theo Hernandez. Pulisic agirà da trequartista.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takáč; Blackman, Kashia, Bajrić, Medvedev; Kucka, Savvidis; Barseghyan, Metsoko, Mak; Strelec. All: Weiss

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. All: Fonseca

Foto: Instagram Okafor