Slovacchia, Skriniar salterà le partite con Lussemburgo e Bosnia. Il comunicato

Milan Skriniar non ce la fa: il difensore dell’Inter non prenderà parte ai prossimi impegni della Slovacchia. Come comunica la federazione slovacca, il centrale classe ’95 è stato sottoposto a ulteriori visite da parte dei medici della nazionale per il persistere di un problema alla schiena, che lo aveva già reso indisponibile per l’ultima sfida dei nerazzurri contro la Juventus di domenica scorsa. Gli esami non hanno dato esito positivo, pertanto, SKriniar non potrà essere a disposizione del ct Francesco Calzona per gli impegni contro Lussemburgo e Bosnia, match validi per il girone di qualificazione a Euro 2024. La nota: “Il capitano della Slovacchia, Milan Škriniar, è apparso oggi alla riunione della nazionale. Poiché soffre da tempo di problemi alla schiena, lunedì è stato sottoposto a ulteriori visite mediche. Ecco perché non ha potuto ricevere personalmente il trofeo per aver vinto il sondaggio di Calciatore dell’anno 2022. È stato anche visitato dai medici della nazionale Zsolt Fegyveres e Jozef Almási presso l’Hotel Delfín a Senec, sede temporanea della nazionale. Le condizioni di Milan sono però così gravi che non potrà giocare nessuna delle due partite di apertura delle qualificazioni agli Europei 2024, né a Trnava contro il Lussemburgo, né a Bratislava contro la Bosnia ed Erzegovina”.

Foto: Instagram skriniar