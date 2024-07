Slot: “Zero acquisti? Squadra buona, stiamo valutando i singoli. Ma se finisse così sarebbe una sorpresa”

Nella conferenza stampa tenuta oggi, il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato del mercati estivo dei Reds che per ora non ha portato novità in entrata. Di seguito le sue dichiarazioni, ai canali ufficiali del club: “Penso di aver detto prima che il primo obiettivo è lavorare con questi giocatori. Ovviamente è uno svantaggio che molti di loro non siano ancora qui, intendo i giocatori che sono già sotto contratto. L’aspetto positivo è che è un’importante ancora di salvezza per il club che anche i giovani entrino in squadra, quindi è un modo ideale di vederli in queste settimane, dove hanno anche molto tempo di gioco. Gli standard sono davvero alti quando si tratta di far entrare nuovi giocatori perché abbiamo una e io e anche altre persone stiamo cercando di migliorare la rosa dove possibile, ma non è così facile perché abbiamo così tanti buoni giocatori”.

Poi ha proseguito: “Il primo è uno dei motivi per cui voglio valutare la squadra, il che è difficile perché la maggior parte di loro non è ancora qui. E il secondo ha anche a che fare con la difficoltà [che] se hai ereditato una squadra che è davvero buona, allora non è così facile trovare giocatori che siano dello stesso livello o anche più alti, soprattutto perché anche quelli devono essere disponibili”.

Infine: “Ma come ho detto, Richard più di me sta lavorando duramente anche su questo e mi tiene aggiornato ogni volta. Se ci sono novità in merito, verremo da te. Ma come ho detto, abbiamo già una squadra molto buona di cui sono già molto contento. Ma sarebbe una sorpresa per tutti noi, penso, se non prendessimo nessun giocatore, quindi probabilmente accadrà alla fine. Ma per ora, stiamo solo aspettando che i giocatori tornino e che quelli giusti firmino”.

foto: sito Liverpool