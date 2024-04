Slot: “Voglio andare al Liverpool, non è un segreto. L’accordo con il Feyenoord? Sono fiducioso”

Il Liverpool si prepara a salutare Jurgen Kloop che a fine campionato saluerà i reds. Uno dei nomi come possibile sostituto è quello di Arne Slot, allenatore del Feyenoord, che sembra essere in vantaggio sulla concorrenza.

Intervistato da ESPN, il tecnico olandese non ha nascosto il suo desiderio di allenare ad Anfield. Il tecnico è legato da un contratto lungo con il club di Rotterham, ma ammette come spera in un’intesa per poter allenare iil Liverpool.

Queste le sue parole: “I club stanno negoziando e io sto aspettando per vedere quale sarà l’esito. Io voglio andare al Liverpool, non è un segreto. Ora aspetto che le due società si mettano d’accordo e sono fiducioso che questo accadrà”.

Foto: twitter Fwyenoord