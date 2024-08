Slot: “United? Risultato ok, ma voglio più controllo della gara”

Il Liverpool vince ancora e sono 3 su 3 in questo precampionato: stavolta è arrivato un rotondo 3 a 0 per i Reds, contro il Manchester United. Al termine della sfida amichevole vinta negli Stati Uniti, il tecnico Arne Slot ha parlato in conferenza stampa, dicendosi soddisfatto del percorso fatto finora dai suoi in ritiro, anche se non del tutto: “Sì, sono soddisfatto” – le sue parole – “ma non per tutto. Siamo molto contenti del risultato, abbiamo segnato alcuni gol davvero belli. Ma non credo che abbiamo avuto abbastanza controllo sulla partita perché lo United si è reso pericoloso più di una volta. È una vittoria per 3-0, ma il punteggio poteva essere diverso anche stasera”.

Foto: sito Liverpool