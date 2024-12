Slot sulle dichiarazioni di Salah: “Ultima contro il City? Forse Mo sa qualcosa in più sulle 115 accuse che minacciano la loro partecipazione in Premier”

Durante la conferenza stampa per il sorteggio della FA Cup, Arne Slot, tecnico del Liverpool, è intervenuto con ironia a una domanda sul possibile addio di Mohamed Salah; il quale aveva recentemente dichiarato che la sfida di domenica contro il City sarebbe potuta essere stata la sua ultima partita ad Anfield contro gli uomini di Guardiola.

Sul futuro di Salah: “Forse Mo ne sa di più sulle 115 accuse mosse al [Man City] di non partecipare alla Premier League la prossima stagione e mi aspetto che ci saranno nella prossima stagione”.

“La risposta noiosa è sempre la stessa. Questo non è il posto per me per parlare del contratto di Salah e forse ho già detto fin troppo sulla battuta che ho appena fatto. Probabilmente finirà sui giornali. Era uno scherzo. Ripeto, era uno scherzo”.

Foto: sito liverpool