Slot su Kvara-Liverpool: “Siamo a gennaio, 99 volte su 100 non sono storie vere”

Kvaratskhelia è al centro del ciclone del mercato. In uscita dal Napoli, sono molte le squadre interessate al georgiano, ma come vi abbiamo anticipato ieri, il PSG è quella che più lo vuole. A confermare ciò, in conferenza stampa anche Slot, mister del Liverpool, ha parlato del giocatore che gioca in Italia in seguito ad una domanda sul possibile approdo dai Reds di Kvara che però rimane molto difficile. Queste le sue dichiarazioni: “”Quando hai detto di essere “collegato a”, ho pensato: “Quale club dirà ora?”. Ma intendi che come club siamo collegati a Kvaratskhelia. Quello che ne deduco è che siamo a gennaio e credo di averlo detto dopo la partita del West Ham; per favore non deludetemi, per favore tirate fuori tutti questi giocatori e tutti questi club che sono nel nostro interesse. Oppure quelli che non giocano molto per noi andranno da qualche altra parte. Questa speculazione è ciò che sta accadendo ora. E nove volte su 10 o 99 volte su 100, alla fine del mercato è stato chiaro che quasi tutte queste storie non erano vere. Quindi cosa posso dire al riguardo? Le voci continuano a circolare ma nessun commento da parte mia”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia