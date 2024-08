Slot su Chiesa: “Non servono presentazioni, le sue qualità sono chiare da anni”

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato al sito ufficiale del Reds dell’arrivo di Federico Chiesa: “Siamo veramente felici di aver portato qui Federico. Credo che non serva presentare la sue qualità perché sono abbastanza chiare da anni, tanto nei club quanto nelle Nazionali. Federico è in un’ottima età per la sua carriera. Porta esperienza e talento, ma allo stesso tempo porta con sè il potenziale per migliorare ancora e questo è un qualcosa che ci eccita molto.

Ho detto per tutta l’estate che non è semplice prendere giocatori per il Liverpool, perché lo standard richiesto è altissimo, ma con Federico credo fermamente di aver preso qualcuno che va a migliorare ciò che già avevamo qua”.

Foto: sito Liverpool