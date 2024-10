Slot su Chiesa: “Giocare ad alta intensità è difficile per ogni calciatore, non mettiamogli pressione”

In occasione della conferenza stampa per il quarto turno di Carabao Cup contro il Brighton, il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato delle condizioni fisiche e delle difficoltà di ambientamento di Federico Chiesa.

“Penso che la prima cosa da fare è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà. Ci sono stati rapporti in Italia, quello che intendevo dire è che ha saltato il precampionato, e nel precampionato ha fatto sessioni a bassa intensità perché doveva allenarsi con tre o quattro giocatori oltre al gruppo. Passare da lì a un campionato ad alta intensità, a uno stile di gioco ad alta intensità, è difficile in generale per ogni giocatore, ma soprattutto se hai avuto un precampionato come questo. Quindi, non voglio dare giorni o settimane perché penso che dobbiamo solo assicurarci che torni nella migliore forma possibile e non mettergli pressione con delle scadenze”.

Foto: Instagram Chiesa