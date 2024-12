Slot: “Siamo ancora nella prima metà di stagione, solo superato questo momento avremo un’idea più chiara di dove siamo”

Sui canali ufficiali del Liverpool, Arne Slot, mister dei Reds, ha parlato alla vigilia del match contro il Leicester. Queste le sue parole

“Siamo ancora nella prima metà della stagione, ma ci stiamo avvicinando al punto in cui tutti avranno giocato metà delle loro partite e quello sarà il momento in cui avremo un’idea più chiara di dove siamo tutti. Ecco perché ho sempre detto che i giudizi prima di questa fase non sono una vera rappresentazione. È solo quando ogni squadra avrà giocato l’una contro l’altra e gli episodi si saranno livellati che inizieremo ad avere una migliore comprensione di come stiamo andando tutti. Per questo motivo, e per molti altri ancora, voglio concludere questa prima metà di stagione nel modo più forte possibile. Non verranno assegnati premi durante questo periodo, ma come per il girone della Champions League, più a lungo riesci a stare nelle posizioni di vertice e più forte sarà forte l’idea che potrai avere per costruire e andare avanti.”

Ha poi continuato affermando: “Certo, non sarei così ingenuo da credere che altri club non abbiano esattamente lo stesso obiettivo, indipendentemente da dove si trovino in classifica. Il Leicester vedrà questo periodo come un’opportunità per risalire in classifica e per questo motivo verrà ad Anfield cercando di renderci la vita il più difficile possibile. So anche per esperienza quanto può essere dura giocare contro le squadre di Ruud van Nistelrooy e la mia aspettativa è che il Leicester inizierà sempre più a giocare a sua immagine più a lungo lavorerà con lui. Questo si aggiunge alla sfida che dovremo affrontare ma come per ogni altra sfida che abbiamo già affrontato in questa stagione è una sfida che dovremmo aspettarci con ansia”.

Foto: X Liverpool