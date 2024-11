Slot: “Se c’è qualcuno che può inventare qualcosa di nuovo è Guardiola”

Arne Slot è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Manchester City, in programma domenica alle 17:00. Non sono mancate parole di apprezzamento nei confronti del collega Pep Guardiola:

“Non sarei sorpreso se gli venisse in mente un’altra idea brillante. Penso che sia stato lui a iniziare a giocare con i terzini invertiti, poi è stato lui a iniziare a giocare con un difensore centrale come un sei, quindi non credo che sarebbe una sorpresa se gli venisse in mente qualcosa a cui nessuno ha mai pensato prima per rendere la sua squadra ancora più forte”.

“È uno dei motivi per cui ha ispirato così tanti manager in tutto il mondo. Quando gli è venuta in mente, abbiamo pensato che fosse una follia e poi abbiamo provato tutti a fare lo stesso perché era un’idea geniale”.

“Non mi sorprenderebbe se inventasse di nuovo qualcosa, ma aspettiamo e vediamo, perché nel calcio sono state fatte molte cose ultimamente, ma se c’è qualcuno nel mondo degli allenatori che può inventare qualcosa di nuovo, è sicuramente lui”.

Foto: sito liverpool