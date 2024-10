Slot: “Primo posto in Premier? Siamo il Liverpool, è la nostra storia competere per vincere”

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crystal Palace.

Queste le sue parole: “Il primo psoto in Premier? Siamo il Liverpool, quindi i giocatori sono abituati a essere in testa alla classifica. Sarebbe strano se un giocatore del Liverpool si ritrovasse con la testa tra le nuvole per questa situazione. I miei calciatori sono abbastanza esperti da saper leggere la classifica dopo sei partite e comparare il nostro calendario con quello di altre squadre. Inoltre molti di loro hanno vinto il campionato qui, hanno vinto la Champions League“.

Foto: sito Liverpool