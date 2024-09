Slot: “Prendiamo fiducia dopo questa vittoria. Chiesa? Bello averlo con noi, può aiutarci tantissimo”

Arne Slot, mister del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo per 1-3 in trasferta contro il Milan: “Se usciamo più forti da questa serata? Sì e no, anche prima abbiamo fatto prestazioni di questo livello e per questo eravamo delusi dopo il Nottingham Forest. Prendiamo fiducia dopo questa partita, tornare così forte dopo un inizio del genere non era facile ed è stato importante fare due gol su calcio piazzato”.

Su Chiesa: “È molto bello averlo con noi. Penso che stia recuperando la condizione dopo un inizio di stagione difficile e può aiutarci tantissimo. Vuole far parte di questa squadra e in futuro avremo benefici dalla sua presenza”.

Infine: “Spero di vivere tante altre serate così da allenatore del Liverpool, ma tornare a casa con un risultato del genere a San Siro è molto importante”.

