Slot: “Peccato, due punti persi. Gara interpretata bene”

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 contro il Manchester United.

Queste le sue parole: “Naturalmente ci dispiace che abbiamo perso due punti. Penso che molte persone, ciò che rimane nella loro testa per molto tempo è ciò che accade alla fine e quella è stata una grande opportunità per Harry Maguire, ovviamente. Ma quello che tendiamo a dimenticare è che due minuti prima Virgil van Dijk aveva forse un’occasione così grande da portarci sul 3-2. Alla fine è stata una partita difficile. Un po’ simile forse alla partita del Nottingham Forest, dove lo stile di gioco di entrambe le squadre era abbastanza simile. Difendono in un blocco basso con molti uomini e se hanno la palla, non rischiano di costruire ma giocano a lungo. Ogni punizione che hanno preso da qualche parte dentro e intorno alla loro metà campo o alla nostra metà campo, l’hanno portata dentro, quindi è stato un po’ simile a Forest. Non è sempre facile quindi giocare contro quello stile di calcio ed è quello che ha dimostrato contro il Forest e lo ha dimostrato anche oggi. Soprattutto se hanno giocatori così bravi e di qualità che possono difendere così bene, allora non è così facile giocare con quel blocco basso che avevano. Ma devo dire che la gara è stata interpretata bene”.

Foto: sito Liverpool