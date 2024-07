Slot: “Nunez? Gli ho parlato. Mi piace molto, so come usarlo”

Arne Slot blinda Darwin Nunez. Il centravanti uruguaiano era finito nel mezzo ai rumors di mercato dopo le stagioni non brillanti in Inghilterra. Ma il nuovo tecnico dei Reds ne ha così parlato:”Gli ho solo detto che, da quello che ho visto, gioca in più posizioni e poi in quali posizioni lo vedrei bene io giocare” – ha spiegato il tecnico – “immagino che si adatterà molto bene a questo stile di gioco perché mi piace. Gliel’ho già detto, lui è uno dei giocatori con i quali ho parlato. Potrebbe aver avuto qualche difficoltà nel fare gol, ma è stato in certe posizioni del campo molte volte e penso che potrebbe adattarsi molto bene a quella che ho in mente io”, si legge sul Mondo Deportivo.

Foto: sito ufficiale Liverpool