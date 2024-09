Slot: “Non abbiamo paura, ma rispettiamo molto il Milan. Chiesa? Troppo presto per i 90 minuti”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha così parlato in vista della sfida contro il Milan: “Penso che tutti i giocatori della rosa abbiano un ruolo importante, ogni giocatore si sente più importante quando gioca. Ognuno ha il suo ruolo e tutti giocheranno. Lui è stato importante per noi e il suo pressing è stato eccezionale. Dobbiamo lavorare sui gol. Ne ha segnati tre la scorsa stagione, ma per un trequartista del Liverpool, i suoi numeri devono aumentare, sono fiducioso delle sue qualità e dei giocatori intorno a lui con cui segnerà più gol.”

Poi ha proseguito: “Non credo che alcun allenatore abbia paura di affrontare l’avversario, ma noi abbiamo molto rispetto per il Milan. Loro hanno qualità, noi non abbiamo paura ma rispettiamo tutti i loro giocatori. Hanno dimostrato di essere in buona forma con un’ottima vittoria per 4-0”.

L’olandese è anche tornato sulle condizioni di Federico Chiesa: “È un giocatore di qualità. È venuto con noi qui, ma sarebbe una grande sorpresa se iniziasse domani. Non penso che dovreste aspettarvi che parta titolare, ma giocherà qualche minuto se ne dovessimo avere bisogno. Si è allenato un po’ ed è troppo presto per giocare 90 minuti”.

Infine: “Si parla tanto di lui e secondo me è un top player ma la gente parla sempre dei top player e non di quelli sotto. Abbiamo studiato le sue qualità ed è uno che cattura l’attenzione. Come fermarlo al meglio? Difendiamo come squadra per fermare la qualità di Rafa Leao. Loro hanno giocatori di qualità e secondo me lui è uno dei loro migliori giocatori”.

Foto: sito Liverpool