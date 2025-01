Slot: “La classifica dello United è bugiarda, quella rosa merita di più”

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Manchester United: “Per quanto mi riguarda, l’ho detto prima della prima partita e posso dirlo ancora una volta, hanno giocatori molto migliori, secondo me, di quanto forse la classifica del campionato mostri al momento. Forse ci vorrà un po’ di tempo prima che Ruben Amorim tiri fuori questo dai giocatori, non lo so, ma saliranno sicuramente e sono molto, molto, molto migliori di quanto la classifica mostri al momento”.

Foto: Instagram Liverpool