Slot: “Infortunio Jones? Presto per dire quanto sia grave”

Nel corso dell’amichevole vinta dal Liverpool contro il Real Betis giocata nella notte italiana essendo i Reds in ritiro negli Stati Uniti, al 28° minuto si è dovuto fermare Curtis Jones per infortunio. Il giocatore è stato subito cambiato dal tecnico Slot, probabilmente anche in via precauzionale. Dopo la partita, come riportato dalla BBC lo stesso Slot ha minimizzato le preoccupazioni sulla forma fisica di Jones dicendo: “Penso che sia troppo presto per dire quanto sia grave. Forse avrebbe potuto continuare a giocare, ma penso che forse si sarebbe potuto vedere che non era al 100%”

Foto: Twitter Liverpool