Slot: “Il nostro atteggiamento potrà fare la differenza. Il calcio italiano è cambiato, è più propositivo”

Sull’assenza di Immobile: “Penso che anche senza Ciro Immobile la Lazio giocherà nello stesso modo. È sicuramente un calciatore bravissimo e di alta qualità, ma loro hanno anche altri giocatori forti. Sicuramente per noi è un vantaggio che lui non sarà della partita”.

Sugli equilibri del girone e l’altra partita. “Tutti pensavano inizialmente che la Lazio fosse la più forte del girone. La realtà è che gli altri avversari erano soltanto meno conosciuti. Giocandoci contro poi abbiamo capito che il nostro è stato un gruppo equilibrato. E in ogni caso la Lazio è ancora oggi al primo posto. Io non mi informerò sull’altra gara del girone, ma il mio manager sicuramente lo farà. È un gruppo equilibrato, con alcune eccezioni come l’andata contro la Lazio. Per i tifosi la più brutta è stata quella a Graz, abbiamo perso nonostante le occasioni. Ed è accaduto perché contano quattro fattori: i calci piazzati, l’arbitro, gli errori personali e due giocatori che possono determinare la partita”.