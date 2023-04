Slot: “Il calore dell’Olimpico ti porta a far bene. Dobbiamo stare attenti alle palle da fermo”

Alla vigilia di Roma–Feyenoord ha parlato il tecnico degli olandesi Arne Slot, analizzando la difficile trasferta: “Come allenatore, si guarda sempre a come sono i rapporti di forza in campo e a come si può influenzarli quando non sono a proprio favore. Se domani saremo costantemente sotto pressione potremmo decidere di rendere la partita più stabile dal punto di vista difensivo. Credo che tutti quelli che mi conoscono sappiano che il modo migliore per difendere è sempre quello di avere la palla. Soprattutto nella fase in cui siamo stati molto in difficoltà la scorsa settimana, non abbiamo avuto la palla. Dobbiamo tenere la Roma lontana dalla porta. Hanno molte qualità individuali. Se dobbiamo difendere vicino alla nostra porta, otteniamo anche calci di punizione, corner e rigori. Questo è un motivo in più per stare lontani dalla nostra porta”.

Sull’ambiente che ci sarà domani all’Olimpico: “Non è tanto una questione di numero di persone ma di calore che può farsi sentire in campo. Anche all’Amsterdam Arena l’atmosfera era caldissima, ma poi nel secondo tempo quando il tifo è un po’ calato siamo cresciuti e abbiamo giocato bene. E’ uno dei fattori che ti porta a far bene”.

I timori della sfida di domani: “Le palle da fermo potranno fare la differenza, la Roma è pericolosissima in quelle situazioni, servirà massima concentrazione perché potranno fare la differenza. Abbiamo studiato insieme agli analisti ocme poterli affrontare anche in questa situazione”.

