Slot conferma quanto detto da Salah: “È più in che out”

Arne Slot, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid, ha così parlato del futuro del fuoriclasse Mohamed Salah, che dopo la sfida vinta contro il Southampton (grazie anche a una sua doppietta) si era detto praticamente lontano da Liverpool dopo la scadenza del contratto. Il tecnico ha essenzialmente confermato quanto già detto dall’attaccante.

“Non commenterò ovviamente le parole di Salah -ha detto Slot- ma posso dirvi solo che Mo (Salah) è più in che out. Vogliamo che resti qui per quello che ha rappresentato e per ciò che rappresenta. Non mi sembra sia distratto da nulla. Non ho visto nulla di anomalo. È perfettamente concentrato. I media ne parlano chiaramente ma se foste stati qui in allenamento avreste notato che non c’è un giocatore che parla di questa cosa. Non c’è nessuna distrazione né da parte sua né da parte degli altri giocatori”.

Foto: X Liverpool