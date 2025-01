Slot: “Ci basta un pareggio, ma non abbiamo mai giocato per un punto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha così parlato in vista della sfida contro la Champions League: “È importante vincere, ma con questa formula pensi che finire primi sia la posizione migliore, considerando che è una competizione molto strana. Guardate il PSG, che è una delle squadre più difficili da affrontare, e potreste incontrarla se finiste primi… Quindi è impossibile sapere cosa succederà dopo. Inoltre, essere primi non significa essere la squadra migliore, perché non affronti gli stessi avversari degli altri, come finire 24esimi non significa essere la 24esima squadra in assoluto”.

Sui punti di forza del Lille: “È difficile dirlo, perché molti allenatori hanno cambiato il loro piano contro di noi negli ultimi mesi. Ma se guardo le loro ultime partite, quella contro il Marsiglia è stata una partita aperta perché pressano alto, non hanno paura di ripartire da dietro. Ma chiedete all’allenatore del Lille se manterranno il loro stile abituale. Noi abbiamo bisogno di un punto per essere tra le prime 8, ma questa squadra non ha mai giocato per un punto. E che si vinca o no, abbiamo sempre cercato di sviluppare il nostro stile senza adattarci, se non per piccoli dettagli. Questo è quello che cercheremo di fare domani”.

sito liverpool