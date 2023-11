Slot amaro: “Fa male perdere subendo solo un tiro in porta”

Arne Slot, tecnico del Feyenoord mastica amaro dopo il ko contro la Lazio.

Queste le sue parole a RTL7: “Dopo una sconfitta si può immaginare la sensazione. Soprattutto una sconfitta in cui l’avversario ha tirato in porta una volta. Loro hanno esercitato una pressione un po’ diversa da quella che ci aspettavamo, quindi abbiamo dovuto fare un aggiustamento, ma in realtà hanno avuto una sola chance per vincere. Se la gente pensa che creeremo sei o sette occasioni contro la Lazio, allora devo deluderli. Non siamo ancora arrivati ​​a questo punto. Ora bisogna vincere le partite casalinghe a livello di Champions League per avanzare”.

Foto: twitter ufficiale Feyenoord