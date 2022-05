Slot (All.Feyenoord) : “Mourinho ha un impatto devastante sulla Roma. Sappiamo come fermarlo”

In occasione della vigilia della partita contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa Slot che si è soffermato a parlare di Mourinho e su come fermare la squadra giallorossa: “Ovviamente José Mourinho ha un grande impatto sulla propria squadra. Sono stati pochi gli allenatori più importanti di lui. Mourinho ha vinto tanti titoli, è speciale bisogna giocare come abbiamo sempre fatto. La Roma cercherà di fare il possibile per aggirarci, però bisogna tener conto della forza degli avversari”.

Parlando della Roma l’ex tecnico dell’Az Alkmaar esclama: “Ho visto tante partite, soprattutto quando hanno giocato contro squadre che giocano col nostro modulo. La Roma ha grande tradizione e ottimi giocatori, creativi nella fase offensiva, un bomber come Tammy Abraham e sa difendersi molto bene. Abbiamo visto una squadra solida, ben strutturata e con la stessa filosofia ogni partita. Sappiamo cosa aspettarci ma so che il loro allenatore ha qualche asso nella manica. Ma siamo preparati e se volesse sorprenderci vi ricordo che abbiamo giocato 55 partite e sarei sorpreso se si inventasse qualcosa che non abbiamo ancora visto”.

Foto: Twitter Az