Slot (All. Feyenoord): “La Lazio è la più forte del girone. Ma giocheremo per vincere”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Feyenoord, Arne Slot, ha così presentato la sfida di domani all’Olimpico: “Noi siamo molto più giovani ma ho buone sensazioni. La Lazio è arrivata sopra la Roma e mi aspetto due squadre che giocano per vincere. Lazio è la più forte del girone, almeno sulla carta, ma potrò dirlo solamente dopo aver incontrato tutte le squadre. Giocare senza tifosi? I tifosi aiutano e danno energia. Però ci sono delle regole in Europa, è un gran peccato. Lazio più offensiva della Roma? “Non è una squadra tipica italiana, anche l’anno scorso abbiamo dovuto imparare diverse cose. Abbiamo visto che una squadra italiana si buttava sempre per terra e perdeva tempo. Se pressiamo alti ci sarà spazio dietro le nostre linee, contro la Sampdoria ho visto un gran gol, molto veloce. La nostra pressione dev’essere importate, non dobbiamo lasciare questi spazi. Danilo deve ancora migliorare, genera gol. Ci aiuta anche nel nostro gioco, è un elemento importante. Roma e Lazio hanno un’identità forte, se è meglio o peggio lo dirò solamente domani”. Infine, è tornato a parlare della finale di Tirana contro la Roma: “Sconfitta a Tirana contro la Roma? Ora c’è un nuovo libro, tutto da scrivere. Non si legge il vecchio libro, dobbiamo organizzarci per iniziarne uno nuovo. È molto speciale entrare in campo e vedere Lazio da una parte e Roma dall’altra. A destra c’è il passato, a sinistra il futuro. Il mister della Lazio giocherà per vincere, e anche io lo farò. Sarà una sfida molto interessante”.

