Slot (all. Feyenoord): “La finale di Conference non l’ho rivista. Purtroppo non sempre vince il migliore nel calcio”

Il tecnico del Feyenoord, Arne Slot, è tornato sul 2022 della sua squadra, anche sulla finale di Conference League persa contro la Roma, affermando che nel calcio, non sempre vince la migliore in una finale.

Queste le sue parole a ESPN: “La finale di Conference League? Cerco di scacciare dalla mia mente quella notte il più possibile. Non ho più rivisto il match. Anche ora che sono qui, nell’hotel dove siamo stati prima della finale, cerco di pensarci il meno possibile. Forse questo non è molto intelligente, potrebbero esserci spunti di apprendimento. Ma questo apprendimento dovrà aspettare un po’. È stato bello raggiungere una finale, ma non c’è niente di più doloroso perderla. È una finale, quindi non sempre vince la squadra migliore. Lo abbiamo visto ai Mondiali con Francia-Argentina. Ci vuole anche fortuna”.

Foto: twitter AZ