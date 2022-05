Slot (All. Feyenoord) annuncia: “Bijlow domani sarà a disposizione”

In occasione della vigilia della sfida contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa Slot che ha annunciato la presenza di Bijlow tra i convocati: “Sta bene, è a disposizione. Il lavoro dello staff medico è stato ottimo, dopo 55 partite abbiamo tutti i giocatori a disposizione”. Riguardo il portiere l’ex tecnico dell’Az Alkmaar esclama: “Marciano ha avuto un ruolo importante perché dopo la partita col Partizan ha dovuto giocare per infortunio di Bijlow e l’ha fatto sempre. Come tutti gli altri ha avuto un ruolo nelle ultime uscite. Sulle chance di giocare dico che se il numero uno è a disposizione si può presumere che lui scenderà in campo”

Su quanto inciderà il caldo di Tirana, Slot esclama: “Speriamo di poter sfruttare al meglio le condizioni metereologiche, dovremo vincere i duelli, bisogna prepararsi per poter segnare e non tutti sono abituati”.

Foto: Twitter Feyenoord