Slot (all. Feyenoord): “All’andata migliore partita della stagione. Immobile? Ha grandi qualità, serve attenzione”

Il tecnico del Feyenoord, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio in Champions League.

Queste le sue parole: “Sempre bello sentire quello che pensavo anche io. All’andata forse la migliore partita della stagione. Ora non cambia niente per domani, l’altro anno non avevamo nulla da dire qui. Penso di avere abbastanza esperienza per sapere cosa cambi tra giocare in casa e fuori casa”.

Cosa ne pensa di Ciro Immobile e della sua condizione attuale? “I grandi attaccanti non devono stare in formissima per fare gol. Se non ricordo male due settimane fa ha fatto 200 gol e questo dice abbastanza di lui. Ha tante qualità e dobbiamo stare attenti a non fargli avere molte occasioni. Anche l’altra punta è molto brava, Castellanos. È un grande cambiamento rispetto all’anno scorso per la Lazio”.

Che atmosfera si aspetta? “Lo stadio non sarà pieno. Loro hanno avuto più tempo per preparare la partita. Il Feyenoord è una delle squadre più aggressive d’Europa. Sia contro la Lazio che contro la Roma abbiamo vinto in casa e perso fuori casa. Contro la Lazio abbiamo fatto una partita impressionante, le altre due siamo andati meno bene in campionato”.

Un punto sugli infortunati? “Wieffer oggi si allena e bisogna vedere come ne esce. Trauner ha recuperato, ma non sarà sicuramente titolare. Calci d’angolo? Ci alleniamo molto di più ultimamente”.

Foto: twitter Feyenoord