Mike Maignan è costretto a lasciare il campo dopo appena venti minuti nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League, che il Milan sta giocando contro lo Slavia Praga. L’estremo difensore francese, in seguito ad un fallo subito da Vicek, ha provato a restare in campo, per poi cedere al dolore e lasciare spazio a Marco Sportiello.

Foto: Instagram Milan