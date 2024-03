Slavia Praga, Masopoust: “Milan? Non abbiamo niente da perdere. San Siro? Se me lo nominate, penso al pareggio contro l’Inter nel 2019”

Lukas Masopust, centrocampista dello Slavia Praga, è intervenuto ai microfoni di gazzetta.it per analizzare la gara di domani sera contro il Milan, valida per gli ottavi di finale di andata di Europa League: “Non abbiamo niente da perdere. San Siro? Se me lo nominate, penso al pareggio contro l’Inter nel 2019, durante la fase a gironi di Champions. Ci davano per spacciati, ma fermammo i nerazzurri con una gara storica. Giocare dall’inizio fu un’emozione, anche perché uno dei miei idoli è sempre stato Andrea Pirlo, protagonista in quello stadio. Quando penso al calcio mi vengono in mente lui e Pavel Nedved, ovviamente.”

Per lo Slavia è la partita della vita?

“Direi uno dei match più importanti della nostra storia, sì.”

Ai gironi avete battuto la Roma, qual è il vostro segreto?

“Il lavoro di squadra, la tattica e i discorsi del nostro allenatore, Jindrich Trpisovsky. Prima di ogni partita ci sprona mentalmente, a modo suo. Così abbiamo sconfitto i giallorossi. C’era ancora Mourinho…”

Del Milan chi teme di più?

“Olivier Giroud. Lo ammiro per ciò che ha raggiunto nella sua carriera e per come si comporta in campo. Un esempio. Theo e Leao sulle fasce? Uno dei lati più forti d’Europa e del mondo. Sarà dura. Guai ad avere paura però, giochiamo per la storia. Come cinque anni fa.”

Foto: Twitter Slavia Praga