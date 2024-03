Slavia Praga, il tecnico Trpisovsky: “Il Milan sa giocare molto bene, Leao è uno dei migliori al mondo. Ci metteremo tutta la nostra forza”

Jindrich Trpisovsky, tecnico dello Slavia Praga, ha da poco presentato in conferenza stampa il match tra i suoi e il Milan, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e in programma domani alle 21 a San Siro. Al suo fianco anche l’ex difensore del Torino David Zima. Le dichiarazioni dell’allenatore dei cechi:

Che Milan ti aspetti domani?

“Avremo bisogno di una prestazione un po’ come quella contro l’Inter. Ovviamente deve esserci una buona preparazione mentale e fisica, sono veramente felice di essere di nuovo qui. Spero e penso che sarà una partita simile. Il Milan sa giocare molto bene, Leao è uno dei migliori al mondo. Vedremo come fare. Saremo molto attenti anche al centrocampo, dove c’è Bennacer. Hanno grande esperienza: giocheranno un po’ come l’Inter qualche anno fa, dovremo essere molto forti in difesa. Ci metteremo tutta la nostra forza. Il Milan usa tanti giocatori e sono tutti di grandissimo livello. Il portiere del Milan addirittura ha degli assist: è una cosa rara, unica. Noi dovremmo essere molto attenti a tutto.”

Ha intenzione di cambiare modulo per affrontare il Milan?

“Abbiamo giocato 120 minuti settimana scorsa, poi domenica: abbiamo cambiato alcuni giocatori anche per qualche infortunio. Ora aspettiamo l’ultima rifinitura per capire chi sarà in forma soprattutto tra chi ha giocato tutte le ultime due partite. Noi effettivamente giochiamo con il 4-3-3: dobbiamo vedere domani come sistemare le cose in difesa, devo un attimino ancora mettere a punto la situazione attuale, per fare una difesa migliore affinché il Milan abbia più difficoltà. Abbiamo visto come gioca il Milan e dobbiamo decidere la formazione al momento.”

Prende poi la parola Zima:

Sei già stato qui a San Siro…

“Ho giocato qui e ho dei buoni ricordi. Abbiamo vinto qui col Torino in Coppa. È uno stadio bellissimo, in cui gioca una squadra molto entusiasmante per il calcio.”

Hai affrontato Leao…

“È stato molto difficile la prima volta, perché non lo conoscevo. Poi pian piano sono migliorato con l’esperienza. Lui è uno dei giocatori migliori del mondo.”

Buongiorno è pronto per la Nazionale e per il Milan?

“Alessandro è pronto per giocare in Nazionale… Se avrà l’offerta per andare al Milan, sicuramente ci deve andare: per lui è una grande occasione giocare in una squadra così grande e così forte come il Milan.”

