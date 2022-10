La Lazio potrebbe traslocare al Flaminio, Onorato: “Lotito ha tutti i documenti da oltre un mese, siamo in attesa di un progetto che ancora non c’è”

Possibile trasloco al Flaminio per la Lazio e, ad annunciarlo, è l’assessore allo sport della giunta Gualtieri, Alessandro Onorato, in un’intervista rilasciata a La Repubblica: “Possiamo aspettare al massimo la fine del 2022, poi valuteremo altre strade. Lotito ha tutti i documenti da oltre un mese, siamo in attesa di un progetto che ancora non c’è. È tutto nelle sue mani. I vincoli? Fare la copertura è possibile. E la capienza, per esempio, si può aumentare abbassando il livello del campo. Ma dobbiamo avere qualcosa di concreto per andare avanti e parlarne”.

Foto: twitter Lazio