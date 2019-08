Skrtel-Atalanta, offerta da 1 milione più bonus. Chiusura vicina

L’Atalanta vuole regalarsi un colpo da Champions per la difesa. Il club orobico è sempre più vicino a Martin Skrtel, esperto difensore centrale slovacco ex Liverpool, svincolato dopo l’avventura con i turchi del Fenerbahce. Nelle ultime ore l’Atalanta è avanzata con decisione per assicurarsi le prestazioni del classe ’84 a parametro zero, la proposta d’ingaggio recapitata è da circa 1 milione di euro più bonus. Un’offerta che sembra soddisfare le richieste di Skrtel, al punto che la chiusura dell’operazione è sempre più vicina.

Foto: squawka