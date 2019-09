Skrtel-Atalanta già ai saluti dopo neanche un mese

Arrivato ufficialmente all’Atalanta meno di un mese fa dopo essersi svincolato dal Fenerbahce, il difensore slovacco Martin Skrtel è già ai saluti con la Dea. Solo in panchina contro la Spal alla prima giornata di Serie A e neanche convocato per la sfida odierna al Torino, il 34enne non è riuscito in tempi brevi a trovare la migliore condizione fisica e probabilmente ad adattarsi alle idee di gioco di Gian Piero Gasperini, che ai propri difensori centrali chiede compiti particolari e totale disponibilità. Dopo tante stagioni ad alti livelli, ci può anche stare che tra Skrtel e il suo ormai ex club non sia esploso il feeling che sarebbe servito per andare incontro a una stagione di successi.

Foto: twitter ufficiale Atalanta