Skriniar: “Vorrei fare qualcosa come fatto da Hamsik a Napoli. Inzaghi ha dato un’identità, siamo stati tra i migliori in Italia e in Europa”

Dopo le dichiarazioni rilasciate un paio di giorni fa, Milan Skriniar ha nuovamente parlato dal ritiro della Slovacchia: “Io leggenda dell’Inter? Vorrei poter fare qualcosa di simile a ciò che ha fatto Hamsik a Napoli. L’Inter è tornata a far bene in Europa, è un ottimo biglietto da visita. Lo percepiscono anche i tifosi, ci sono stati 75.000 spettatori per ogni partita in casa. Si parlava di scenari catastrofici perché se ne sono andati due giocatori chiave e l’allenatore. È arrivato Inzaghi, ha dato la sua identità alla squadra e abbiamo dimostrato di essere tra i migliori in Italia e in Europa“.

Foto: Twitter Inter