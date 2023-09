Skriniar: “Voglio dimostrare ai tifosi del PSG che ho qualcosa da dare”

Milan Skriniar, intervenuto dal raduno della Nazionale slovacca, ha commentato l’avvio stagionale con il Paris Saint Germain e quello che vuole dimostrare al suo nuovo pubblico: “Sono soprattutto contento di stare bene. Le prime partite in campionato non sono andate come avremmo voluto, anche se l’allenatore ci ha elogiato per le nostre prestazioni. Le ultime due sfide, invece, sono state fantastiche, abbiamo segnato gol e creato tante occasioni. Credo che continueremo così. Ci stiamo gradualmente adattando, stanno nascendo nuove amicizie, abbiamo un allenatore fantastico. Per quanto mi riguarda, voglio giocare regolarmente e dimostrare ai tifosi che ho qualcosa da dare”.

Foto: Twitter Paris San Germain