Skriniar: “Vogliamo difendere lo scudetto, quest’anno siamo più forti”

Il primo gol della Serie A 2021-22 è di Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter ha parto la goleada contro il Genoa.

Intervistato da Dazn, lo slovacco ha così commentato la vittoria sui liguri: Volevamo partire subito bene, abbiamo fatto quello che volevamo. Il mister ci ha dato la sua idea di calcio: tante squadre qui si chiudono, ci ha detto di aggredire subito in fase offensiva. Quest’anno abbiamo più responsabilità: sono andati via giocatori importanti, ma sono arrivati giocatori altrettanto importanti. Forse, siamo ancora più forti. Vogliamo difendere lo scudetto conquistato e dare un messaggio al campionato e alle avversarie. L’importante è essere uniti e entrare in campo come fatto oggi“.

Foto: Twitter Inter