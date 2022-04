Skriniar: “Vittoria che vale tantissimo. Ora contano i punti, non giocare bene”

Milan Skriniar, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato il successo dell’Inter all’Allianz Stadium contro la Juventus: “Sono tre punti che valgono tantissimo, sapevamo dell’importanza della partita e dell’avversario che avremmo trovato. Sono orgoglioso della squadra e di come abbiamo lottato. Ci voleva questa vittoria, per giunta con questo sacrificio, ci darà una grandissima spinta per i prossimi impegni. Le partite si vincono anche così, erano importanti i tre punti, ora conta questo, non giocare bene. Scudetto? Abbiamo vinto, ora è tutto aperto“.

Foto: Twitter UEFA