Skriniar: “Un onore vestire la maglia dell’Inter. Il salvataggio più bello? Contro lo Shakhtar”

Parlando quest’oggi ai canali ufficiali dell’Inter, il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha raccontato alcuni momenti della sua carriera: “Fin da bambino volevo diventare un calciatore e quando ero in campo davo sempre tutto, in ogni contrasto. Il momento in cui ho capito che potevo diventare professionista è stato l’esordio in Prima Squadra nello Žilina in Slovacchia. Il salvataggio più bello? Tra i più recenti metterei quello contro lo Shakhtar. Se riesco a segnare è sempre bello, anche se sono un difensore mi piace aiutare la squadra anche così quando capita. Ricordo con piacere il mio primo gol con questi colori, nel successo per 2-0 contro il Crotone, era la mia quarta presenza”.

Skriniar prosegue: “È un onore vestire questa maglia e difendere questi colori. In allenamento ci sono delle belle sfide, abbiamo attaccanti forti…ognuno ha diverse qualità, sono fortunato a giocare con e non contro di loro. Con questa maglia ho giocato tante sfide importanti. La prima di solito è la partita che non si scorda mai e quella per me è stata l’esordio contro la Fiorentina del 20 agosto 2017, i miei primi 90 minuti in campo da interista battezzati con un successo per 3-0″.



Sulla Nazionale: “La partita d’esordio a Euro 2020 è stata una delle sfide più emozionanti che ho giocato con la maglia della Slovacchia. Abbiamo vinto contro la Polonia e ho segnato il gol del 2-1: ho controllato al volo una palla respinta dalla difesa avversaria, poi di destro ho mirato nell’angolino alla destra di Szczesny. È stato bellissimo”.

Foto: Twitter Inter