Skriniar-Tomori, duello a Ryad: ecco chi può decidere la Supercoppa

Manca davvero pochissimo al fischio di inizio della finale di Supercoppa tra Milan e Inter, tanti duelli in campo questa sera e le individualità potranno decidere questo derby a Ryad. Le difese sono sicuramente un punto di forza delle due squadre, in campionato sono 20 le reti subite dal Milan e 24 quelle dall’Inter (solo Napoli e Juventus meglio con 14 e 12). Milan Skriniar e Fikayo Tomori potrebbero essere i protagonisti della notte di Supercoppa, con lo slovacco in campo i neroazzurri possono vantare solidità e certezze nelle retrovie, considerandolo uno dei rarissimi assenti negli impegni stagionali. Marcatura, impostazione e contrasti aerei, questo e molto altro è Skriniar per le gioie dell’Inter. Anche l’ex Chelsea costituisce mattone irrinunciabile della difesa rossonera, fisicamente imponente, fa dell’aggressività la sua caratteristica migliore. Il Milan non può prescindere da uno dei suoi uomini migliori per fronteggiare le incursioni di Lautaro Martinez e i colpi improvvisi di Edin Dzeko.

Foto: profilo Twitter UEFA