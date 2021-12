Skriniar sul futuro: “All’Inter sto bene però non si sa mai cosa può succedere. Rinnovo? Non ne abbiamo ancora parlato”

Milan Skriniar ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove si è soffermato a parlare della sua esperienza all’Inter e del possibile futuro: “Passare dalla difesa a quattro a quella a tre è stato difficile, non ci avevo mai giocato e faticavo. Conte è stato bravo, mi spiegava i movimenti anche con i video. E’ un martello che ti inculca la mentalità vincente, la assimili pure se non vuoi. Quando siamo usciti dalla Champions è stato brutto. Però alla fine ci aiutato a vincere lo scudetto. L’eliminazione ci ha unito e messo dentro un grande senso di rivincita. Inzaghi è come un compagno di squadra: ci capisce, ci parla, scherza e ride con noi. Con Conte si scherzava sì, ma di più quando avevamo già vinto lo scudetto. Ora ci sentiamo più liberi, si vede in campo: come terzo di difesa mi trovo anche in attacco. Inter favorita per il titolo? Penso di sì. Passa tanto dal gruppo, noi siamo uniti”. Una nuova esperienza all’estero non è mai male, ma all’Inter e a Milano sto bene. Non penso di andare via, sono contento. Però non si sa mai che succede. Di rinnovo non ne stiamo ancora parlando, ho il contratto fino al 2023″. Sulla sfida di Champions contro il Liverpool: “Credo in questa Inter, possiamo fargli male, soprattutto a San Siro. Arriviamo pronti anche se il calendario di gennaio febbraio è tostissimo”.

FOTO: Twitter Inter