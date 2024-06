Skriniar: “Sono molto felice, voglio restare a Parigi”

Milan Skriniar, ex difensore di Sampdoria e Inter, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe, affrontando diversi temi dalla sua prima stagione in Francia fino all’infortunio che ha segnato inevitabilmente la sua stagione alla corte di Luis Enrique. Ecco le sue parole:

“Il medico mi ha detto che probabilmente sarei stato fuori per 4 mesi. Alla fine sono riuscito a rientrare dopo 3. Ho lavorato molto per arrivare il più velocemente possibile, per rimettermi in forma e aiutare la squadra. Sono un giocatore molto fisico. Quando non sto bene, non mi esprimo al 100%. E questi sono grandi limiti per me, ma la società, l’allenatore lo sanno. Ero felice di giocare un po’ di più in ogni partita e mi sentivo come se stessi tornando a poco a poco. Non è stato facile ma oggi posso dire che mi sento molto bene”. Sulla sua prima stagione parigina: “Per la mia prima stagione, vincere tre titoli in Francia e giocare una semifinale di Champions League è fantastico. Dopodiché tutti, anche i giocatori, speravamo di giocare la finale di Champions League. Penso che avremmo meritato qualcosa di più contro il Dortmund perché siamo stati sfortunati. È il calcio, a volte serve un po’ di fortuna”. Sul futuro: “Voglio restare a Parigi ovviamente, ho ancora quattro anni di contratto. Sono molto felice, anche la mia famiglia. Se non mi fossi infortunato parleremmo della mia stagione in modo diverso. Nessuno del club mi ha detto niente su una possibile partenza”.

Foto: twitter PSG