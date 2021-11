Skriniar: “Serviva più pazienza, vittoria che aiuta per il derby”

Milan Skirniar, difensore dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro lo Sheriff Tiraspol: “Sapevamo che sarebbe stata una partita così. Loro erano chiusi e cercavano le ripartenza. Nel secondo tempo siamo entrati più cattivi e abbiamo aperto la loro difesa”.

Serviva più pazienza?

“Anche quello. Secondo me è l’equilibrio che nelle ultime partite facciamo bene. Difende tutta la squadra ed è più importante”.

Vittoria che aiuta in vista del derby?

“Anche questa vittoria ci aiuta per il derby. In Champions vogliamo andare avanti, siamo sempre in gioco. Sappiamo che il Milan è in buona forma ma dobbiamo scendere in campo e cercare la vittoria”.