Skriniar: “Sarà bello sfidare Lukaku. Ci siamo sentiti qualche giorno fa. E’ ancora un giocatore forte”

Milan Skriniar, difensore della Slovacchia, ha presentato la gara di oggi contro il Belgio, dove marcherà l’ex compagno, ai tempi dell’Inter, Romelu Lukaku.

Queste le sue parole: “Lukaku? È un ottimo giocatore. È fisico, molto veloce e fa gol. Siamo stati compagni tre anni, ho potuto provare in allenamento quanto sia difficile giocarci contro. Ci siamo scritti qualche giorno fa, ci siamo scambiati qualche messaggio. Lui non vede l’ora quanto me, sarà sicuramente una bella partita. Avremo molti duelli, è ancora un giocatore forte. Mi aspetto di trovarlo nella forma migliore”.

Foto: twitetr Euro 2020