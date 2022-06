Skriniar-PSG: ora si può entrare davvero nel vivo

Milan Skriniar è sempre un indiziato a lasciare l’Inter. E i nerazzurri subito dopo provvederanno a chiudere l’operazione Bremer con il Torino, la traccia è questa. Secondo quanto confermato da Gianluigi Longari, nella prossime ore la trattativa con il Paris Saint-Germain può entrare ulteriormente nel vivo. L’Inter continua a mantenere la posizione di sempre, ovvero chiede una cifra non troppo lontana dagli 80 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain è pronto a rilanciare per avvicinarsi il più possibile a quella cifra: come già ribadito, 60 milioni non basterebbero. E per Skriniar un ingaggio da urlo, di almeno 7,5-8 milioni a stagione più bonus.

Foto: Twitter Inter