Skriniar: “Obiettivo scudetto bis, stavolta sono gli altri che devono inseguire”

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha dichiarato gli obiettivi stagionali della squadra nerazzurra, cominciando nel tentativo di centrare lo Scudetto anche nella prossima stagione:

“La vittoria dello Scudetto? La sensazione è bellissima, ce lo siamo davvero meritati. E vedercelo cucito addosso dà carica e fiducia per il futuro. Provare a vincerlo di nuovo? Sicuramente sì, dopo aver vinto il campionato non si può puntare a qualcosa di inferiore. Lavoreremo per ripeterci, anche se sappiamo che non sarà facile. Dobbiamo puntare a vincere ogni partita per dimostrare di essere ancora i più forti. L’Inter adesso deve pensare soltanto a se stessa: i campioni d’Italia siamo noi. E sono gli altri stavolta che devono inseguire…”

Ha poi parlato della vittoria dell’Italia a Euro 2020 e del malore accusato da Eriksen:

“Sono davvero felice per l’Italia e gli italiani, l’ho detto dall’inizio che giocava bene ed era super organizzata. Mi fa piacere per Nico e Basto: dopo lo scudetto hanno festeggiato l’Europeo, quindi torneranno carichi per aiutarci. Con Bastoni e De Vrij l’intesa ormai è totale: lo scorso anno siamo stati bravissimi. Eriksen? Ho avuto tanta paura. Sono stato male finché non abbiamo avuto rassicurazioni tramite la chat di squadra. Chris è un ragazzo d’oro, è giovane ed è un campione, lo aspettiamo in campo. Ma la cosa più importante è che ora stia bene“.

